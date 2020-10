Libertadores: prováveis escalações de Palmeiras e Tigre

O Palmeiras recebe a visita do Tigre na última rodada da fase de grupos da Libertadores 2020, no Allianz Parque. O time paulista pode garantir o primeiro lugar geral da competição em caso de vitória.

Mesmo em posição confortável na tabela e já classificado para as oitavas, o Palmeiras vem para o duelo com Andrey Lopes como treinador interino após a demissão de Luxa.

O Tigre é o lanterninha do grupo e a classificação para a Sul-Americana é muito complicada, já que precisa vencer e torcer para uma combinação de resultados.

O Palmeiras não poderá contar com Esteves, Luan, Marcos Rocha e Luan Silva, todos lesionados. Já do lado visitante os desfalques são Ijiel Protti, Nicolás Navarro, Néstor Moiraghi, Gonzalo Marinelli, Marco Wolff, Diego Sosa e Nicolás Sansotre, lesionados ou com COVID-19.

Provável escalação do Palmeiras:

Weverton, Mayke, Felipe Melo, Gustavo Gómez, Viña, Patrick de Paula, Ramires (Danilo), Zé Rafael, Lucas Lima, Wesley (Raphael Veiga) e Luiz Adriano.

Provável escalação do Tigre:

Zenobio, Galmarini, Giacopuzzi, Ezequiel Rodriguez, Leizza, Morales, Augustín Cardozo, Melivillo, Cavallaro, Bustamante e Magnín.