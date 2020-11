Libertadores: prováveis escalações de Racing e Flamengo

A Libertadores está de volta! E Logo mais o o Flamengo visita o Racing em Buenos Aires, Argentina pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores.

As duas equipes não vivem os melhores momentos, mas o Racing está afundado em uma grave crise, ocupando a lanterna do Campeonato Argentino. E vem para o duelo contra o campeão da América com seis desfalques.

Do lado do Flamengo, Rogério Ceni não terá nomes como Rodrigo Caio e Pedro, lesionados, além de Thiago Maia que só deve voltar aos gramados no ano que vem.

A arbitragem da partida fica por conta de Alexis Herrera, auxiliado por Jorge Urrego e Lubin Torrealba, todos da Venezuela.

Provável escalação do Racing:

Arias; Fabricio Domínguez, Sigali, Nery Domínguez, Soto e Mena; Rojas, Miranda e Fértoli; Reniero e Lisando López.

Provável escalação do Flamengo:

Diego Alves, Isla, Thuler, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol (Vitinho).