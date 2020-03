Libertadores reencontra Flamengo e Maracanã

Palco da final da Libertadores de 2020, o Maracanã volta a receber o Flamengo na competição continental. Nesta quarta-feira, o Rubro-negro recebe o Barcelona-EQU às 21h30 (horário de Brasília), no pimeiro jogo de Libertadores do estádio desde outubro do ano passado.

Um dos estádios mais míticos do esporte mundial também foi palco para um momento épico na trajetória do Rubro-negro rumo ao título de campeão da América. Foi justamente o último jogo do Fla na competição continental como mandante: o 5 a 0 contra o Grêmio.

O jogo contra os gaúchos era a volta do duelo das semifinais entre as equipes. O primeiro jogo havia teminado empatado por 1 a 1 e o Flamengo podia até empatar sem gols que se classificaria. Mas aquele 23 de outubro de 2019 ficou marcado na história do clube. O time não tomou conhecimento e atropelou.

O primeiro tempo foi marcado por diversos erros do Grêmio no meio de campo, mas os gaúchos chegaram a assustar o Flamengo no começo da partida com Maicon desperdiçando uma ótima chance. A partir daí, o domínio do time de Jorge Jesus foi total.

Bruno Henrique colocou os cariocas em vantagem ainda na primeira etapa. E no segundo tempo, os quase 70 mil presentes viram um massacre. Gabigol, duas vezes, Pablo Marí e Rodrigo Caio fizeram os gols que colocaram o Flamengo na decisão histórica, disputada em jogo único em campo neutro, em Lima, no Peru.

Desde então, o Rubro-negro não jogou mais no Maracanã pela Libertadores. Porém, nas demais competições, foi um time absolutamente dominante no estádio. Foram ao todo 11 partidas como mandante no "Maraca" com 10 vitórias e somente uma derrota, quando o time alternativo que Flamengo utilizou para inicar o Campeonato Carioca perdeu para o Fluminense por 1 a 0.

Nestas 11 partidas, foram incríveis 33 gols marcados e somente 11 gols sofridos, sendo que quatro deles foram no empate por 4 a 4 contra o Vasco, ainda no Brasileirão do ano passado.

Além das vitórias, o Maracanã viu o Flamengo erguer a taça de campeão brasileiro e se consagrar campeão da Recopa Sul-Americana e da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Confira os jogos do Flamengo como mandante no Maracanã depois do 5 a 0 no Grêmio: