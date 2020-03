Libertadores: um Gre-Nal para entrar na história

Grêmio e Internacional chegam em níveis semelhantes para o primeiro Gre-Nal da história da Libertadores. Os rivais vêm de vitória na primeira rodada da fase de grupos e se enfrentarão em busca da liderança.

Enquanto o Tricolor chega com um trabalho de cinco anos sob o comando de Renato, mas com certa irregularidade nesta temporada, o Colorado vem confiante por um bom início de trabalho do argentino Eduardo Coudet.

A partida está marcada para as 21h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, e terá transmissão exclusiva pelo Facebook.

O time de Renato Portaluppi vem de vitória segura contra o América de Cali (2 a 0) e tem poucas dúvidas para escalar.

Voltando de lesão, Kannemann pode dar lugar a David Braz. Além disso, a terceira função do meio de campo deve ter Maicon, mas há quem aposte na utilização da figura de armador, com Jean Pyerre ou Thiago Neves.

A equipe de Eduardo Coudet também tem três pontos, conquistados em casa contra o Universidad Católica (3 a 0), que perdeu para o América de Cali (2 a 1)nesta quarta-feira.

A escalação do Colorado ten dúvidas entre Saravia e Rodinei para a lateral-direita. Além disso, Uendel e Moisés disputam a posição no lado oposto e Thiago Galhardo e D'Alessandro podem aparecer no setor ofensivo.

O clássico será apitado por um trio argentino comandado por Fernando Rapallini e auxiliado por Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade. O quarto árbitro é Dario Herrera.

Prováveis escalações de Grêmio e Internacional

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann (David Braz) e Caio Henrique; Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon; Alisson, Everton e Diego Souza.

Inter: Marcelo Lomba; Saravia (Rodinei), Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Uendel (Moisés); Musto, Edenilson, Marcos Guilherme e Boschilia; Thiago Galhardo (D'Alessandro) e Paolo Guerrero.