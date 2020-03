Libertadores: veja os gols das vitórias brasileiras

A fase de grupos da Libertadores da América começou. Quatro times brasileiros estrearam nesta terça-feira, 3 de março, e todos venceram seus compromissos. A dupla Gre-Nal foi muito bem. Os Colorados não deram chances ao Universidad Católica-CHI no Beira-Rio e aplicaram 3 a 0. Já os Tricolores viajaram até a Colômbia para enfrentar o América de Cali, e se saíram muito bem fazendo 2 a 0.

O Santos foi outro time que teve que viajar em seu primeiro jogo. Na Argentina, o Alvinegro suou a camisa para vencer o Defensa y Justicia de virada por 2 a 1, com o segundo gol já nos minutos finais. Por fim, o Athletico-PR recebeu em sua arena o Penãrol e, com um lindo gol do jovem atacante Bissoli, garantiu os primeiros três pontos da competição.

Confira mais sobre cada um dos jogos dos brasileiros nesta terça-feira.

Defensa y Justicia 1 x 2 Santos

O primeiro tempo da partida foi muito agitado, com boas chances para os dois lados. Tanto o Defensa y Justicia quanto o Santos perderam muitos gols e só aos 45 minutos o time argentino conseguiu abrir o placar, com o zagueiro Juan Rodríguez.

Já no segundo tempo, o Santos partiu para cima do adversário em busca do empate, que demorou para acontecer. O técnico Jesualdo Ferreira teve que intervir na equipe, colocando em campo o volante Jobson e o atacante Kaio Jorge. As substituições se saíram melhor que o esperado. Jobson empatou de cabeça aos 26 e Kaio Jorge virou aos 39 minutos. Foi o primeiro gol do atacante de 18 anos como profissional.

Na próxima terça-feira, o Santos recebe o Delfín-EQU na Vila Belmiro. Cumprindo uma punição da Conmebol, o jogo terá portões fechados.

Internacional 3 x 0 Universidad Católica

O Inter não deu chance alguma ao Universidad Católica e atropelou em sua estreia na edição de 2020 da Libertadores. Depois de perder diversas chances no primeiro tempo e no início do segundo, Paolo Guerrero começou com seu show que consagraria a grande noite peruano.

Aos 16 minutos da etapa final, Guerrero cobrou falta e contou com o desvio na barreira para fazer 1 a 0 para o Colorado. Aos 21, o Católica saiu jogando errado e Thiago Galhardo rolou para o peruano que só teve o trabalho de finalizar para ampliar o placar. Quatro minutos depois, foi a vez de Guerrero fazer o papel de garçom e serviu Marcos Guilherme que fechou a conta.

Foram, ao todo, 26 finalizações do time de Eduardo Coudet na partida. Agora, o foco é o histórico Gre-Nal no próximo dia 12, na Arena do Grêmio.

América de Cali 0 x 2 Grêmio

O Grêmio jogou pouco depois da partida do Internacional terminar e sabia que tinha que fazer o resultado para não chegar (mais) pressionado no clássico. E com uma boa atuações individuais e suportando a pressão de um estádio lotado, o time de Renato Gaúcho volta para Porto Alegre com os três pontos.

Logo aos 15 minutos do primeiro tempo, Victor Ferraz colocou água no chopp dos mais de 30 mil torcedores presentes no Pascual Guerrero para prestigiar a volta do América à Libertadores depois de 11 anos. No começo da etapa final, Matheus Henrioque fez um golaço de fora da área e garantiu o placar para o Grêmio.

Como já dito, agora o Tricolor volta suas atenções para o clássico contra o Inter na segunda rodada do Grupo E da Libertadores.

Athletico-PR 1 x 0 Penãrol

O jovem time do Athletico teve dificuldades de superar a barreira montada na defesa do Peñarol no primeiro jogo do Grupo C. O goleiro Dawson teve uma ótima atuações e segurou o time de Dorival Júnior ao máximo.

Porém, aos 30 minutos da segunda etapa, o ferrolho armado por Diego Forlán não foi páreo para o talento athleticano. Nikão pedalou para cima da marcação, foi para o fundo de campo e cruzou para o jovem atacante Guilherme Bissoli, que em seu primeiro jogo de Copa Libertadores, tocou de letra para o fundo do gol. Golaço do Athletico, que volta a campo pela competição continental na próxima quarta-feira, contra o Colo-Colo, em Santiago, no Chile.