Vizinhos vivem incertezas na volta do futebol e nem jogos fora de países são descartados

Recentemente, a Conmebol anunciou o retorno da Libertadores para o dia 15 de setembro, com a final disputada em 2021. Mas, enquanto o Brasil já vai dando prosseguimento às suas competições nacionais, países como Argentina, Chile, Bolívia e Venezuela têm retorno do futebol para setembro ou depois: os dois últimos, inclusive, sequer têm datas previstas para retomar o futebol.

Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Athletico-PR, Internacional e Grêmio representam o Brasil na competição. E destes, alguns enfrentam equipes dos locais citados. O Colo-Colo e a Universidade Católica, do Chile, podem até mandar jogos fora do país. Pela legislação, para entrar no país, é necessário que se cumpra 14 dias de isolamento, o que seria inviável para os demais clubes.

Segundo o orgão máximo do futebol sul-americano, devido a pandemia de coronavírus, todos os clubes que viajarão a diferentes países para disputar o torneio terão um período máximo de 72 horas de permanência no país, se locomovendo apenas do hotel para o estádio.

"Acabamos de receber médicos e enfermeiras italianos que vieram ajudar no gerenciamento da pandemia e também tiveram que cumprir 14 dias de isolamento. Não podemos ignorar isso”, disse Enrique Paris, Ministro da Saúde do Chile.

"A ministra do Esporte, Cecilia Pérez, me comunicou sobre esse assunto e temos que tornar essa decisão compatível com o Ministério do Esporte. Ainda não sabemos o que acontecerá em setembro, quando forem as datas em que esses jogos poderão ocorrer, mas é provável que sejam realizados em outro país", acrescentou ele.

O Colo Colo, no grupo C, mesmo do Athletico-PR, deve enfrentar o Peñarol no dia 15 de setembro. A Universidade Católica, que está na chave E, enfrenta o Grêmio no dia 16. O Internacional também está neste último grupo.