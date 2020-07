Libertadores voltará oficialmente no dia 15 de setembro

Após uma longa reunião, como já se sabia, as organizações decidiram que as competições sul-americanas (Libertadores e Sul-Americana) deveriam ser retomadas. Estes foram interrompidos em meados de março passado, com a chegada do COVID-19 ao continente. Os clubes estavam esperando por notícias.

"Com a aplicação estrita e responsável por todos os jogadores de futebol das provisões de saúde, o desejo pelo retorno do futebol se tornará realidade, sempre cuidando da saúde de todos", afirmou a agência em comunicado.

O Conselho da CONMEBOL determinou "que ambas as competições mantêm seu formato tradicional, com a realização de todas as partidas programadas no calendário original", acrescentou o comunicado à imprensa.

E ele ressalta que os clubes que, por algum motivo relacionados à evolução da pandemia, devem disputar suas partidas locais fora de sua cidade ou país, poderão fazê-lo após comunicação prévia no devido tempo e forma, levando em consideração que o regulamento permite essa opção.