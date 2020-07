Lição número 1: não se pisa no escudo do Atleti

Renan Lodi já conhece perfeitamente uma das principais regras estabelecidas no templo do Atlético de Madrid: é totalmente proibido pisar no escudo 'rojiblanco' ao sair de campo.

Uma norma que o próprio Lodi ensinou ao seu compatriota Emerson. Após a partida no Metropolitano os jogadores caminhavam para a túnel tranquilamente.

Mas Emerson não percebeu que havia um desenho do escudo ao Atleti no meio do caminho e quando ia pisa-lo, Lodi o afastou e mostrou o quanto o escudo é respeitado.