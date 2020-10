Líder absoluta, a Espanha ganha com único gol

A Espanha, líder do seu grupo, ficou ainda mais líder após ganhar da Suíça com gol de Oyarzabal.

O time da casa começou superior, apesar de não conseguir penetrar na sólida defesa rival e o primeiro lance de perigo acabou sendo da equipe Suíça: em cruzamento rasteiro de Seferovic, Benito recebeu a bola sozinho, chutou forte no canto e De Gea voou no canto para garantir a defesa.

E logo depois, veio a resposta em forma de gol. Em erro de saída de bola de Sommer, a bola chega a Busquets, que toca para Oyarzabal na banheira. Ele apenas gira e toca no canto do gol.

E se de um lado, De Gea brilhou, foi a vez de Sommer também brilhar: Navas cruzou na marca do pênalti uma bola impecável para Ferrán Torres cabecear para baixo no canto, mas o goleiro se esticou todo e fez uma linda defesa.

Com o time visitante não conseguindo chegar com perigo e sofrendo a pressão da 'La Roja', o primeiro tempo chegou ao fim.

A segunda metade começou com um Ansu Fati que ofereceu mais perigo em boas chegadas em contra-ataque e uma boa chance de gol para a Espanha veio com Navas e o autor do primeiro gol: Jesús Navas chutou da intermediária, Sommer espalmou e a bola sobrou para Oyarzabal com o gol livre... mas o jogador jogou para fora.

Foi a chance do doblete perdida, mas a conquista de mais três pontos para uma Espanha que vai mostrando mais sua força a cada jogo.