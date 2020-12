Líderes do elenco respaldam Rogério Ceni e treinador busca ser "psicólogo"

As eliminações do Flamengo na Copa do Brasil e principalmente na Copa Libertadores da América causaram impacto direto no clube. Nas finanças e dentro de campo. O elenco, que faturou os principais títulos em 2019, começa a ser questionado pela torcida e alguns líderes já recebem fortes críticas nas redes sociais.

Para evitar o fracasso total, o clima no Ninho do Urubu é de tentar salvar o ano com o Campeonato Brasileiro. Depois da eliminação para o Racing, o vestiário não teve fortes cobranças e sim grandes lamentações. Agora, o grupo busca juntar os cacos e tenta se concentrar no Brasileirão. Com 39 pontos e o mesmo número de jogos que tem o líder São Paulo, com 44, o Rubro-Negro terá pelo menos quatro semanas consecutivamente cheias antes dos jogos.

Diante deste cenário, os principais líderes do elenco - como Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro e Filipe Luís - reforçaram o respaldo ao trabalho de Rogério Ceni. Os jogadores gostam dos treinos e da forma que o comandante passa as informações sobre os adversários. Internamente, há um bom entendimento sobre as ideias de Ceni, mesmo após questionamentos por escolhas diante do Racing.

No duelo decisivo contra o time argentino, Ceni optou por colocar Gustavo Henrique em campo horas antes do jogo, mas tinha treinado bem com Léo Pereira e todos achavam que esta seria a opção. Ter segurado Pedro tanto tempo no banco de reservas, mesmo precisando de um bom finalizador para resolver a partida, foi outro questionamento interno.

Tudo isso, no entanto, já foi superado e Rogério Ceni tenta fazer as vias de psicólogo. Nos últimos dias, tem trabalhado bastante a moral do grupo e conversando com alguns atletas em particular. Na própria coletiva, depois da eliminação contra o Racing, o treinador deixou as cobranças de lado pelo apoio. Exaltou o elenco e no dia a dia tenta fazer o mesmo.

Pensando no futuro, sabendo que apenas a conquista do Campeonato Brasileiro pode amenizar o fracasso da temporada, o Flamengo se prepara para o jogo contra o Botafogo, neste sábado (5), no Nilton Santos. A missão é apenas uma: recuperar o bom futebol e reforçar apoio a Rogério Ceni para encontrar um final mais feliz em fevereiro de 2021.