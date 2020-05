Liga da Escócia é encerrada e Celtic é o campeão

Os doze clubes da Premiership escocesa se reuniram com a SPFL (organização do campeonato) e foi tomada a decisão de encerrá-la com o Celtic campeão e o Heart rebaixado.

Foi a decisão que ninguém queria tomar, já que faltavam 49 jogos. No regulamento, todos jogam contra todos três vezes e os times são divididos em dois grupos, um para disputar o título e outro para definir quem cai.

Faltava decidir o que fazer com a Premiership e, finalmente, houve consenso. As médias de pontos foram feitas e a tabela final foi definida.

O campeonato não foi anulado e o Celtic Glasgow foi proclamado campeão, líder no momento em que a bola parou com 80 pontos após 30 jogos disputados.

O Rangers ficou com o segundo lugar do campeonato e o Heart of Midlothian caiu para a segunda divisão por estar na última colocação, dando lugar para a ascensão do Dundee United.

Até então, os únicos campeonatos que haviam sido dados por encerrados em função da pandemia eram os de França, na Holanda e na Bélgica.