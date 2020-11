Liga das Nações: prováveis escalações de Espanha e Alemanha

Chegou a hora da verdade. Espanha e Alemanha se enfrentam em La Cartuja em um dos jogos mais atraentes desta rodada da Liga das Nações com o objetivo de terminar em primeiro no grupo e obter a vaga para a 'Final Four'.

Os alemães chegam com vantagem. Uma vitória ou um empate servem para os de Joachim Löw para conseguir a vaga. A 'La Roja', por sua vez, precisa da vitória a todo custo para terminar como líder de seu grupo. Um duelo em grande estilo e para o qual nem Luis Enrique nem Löw economizarão esforços.

A Espanha chega ao jogo após um empate com a Suíça, que poderia ter sido uma derrota. A seleção pode apresentar várias mudanças em relação aos XI iniciais do último jogo. Até mesmo no gol.

Resta saber se Luis Enrique dará outra vez a titularidade a Unai Simón no gol ou se, ao contrário, escolherá De Gea novamente para esta importante partida. Nenhuma mudança na defesa é esperada. Sergi Roberto e Reguilón apontam para as alas.

Na frente, Rodri terá um lugar seguro por conta do desfalque de Busquets e Merino e Koke o acompanhando. Na ponta, o bom trabalho de Morata lhe daria a vaga. Ferran e Adama, seriam seus parceiros.

A Seleção Alemã recupera para a nomeação Toni Kroos, que descansou contra a Ucrânia para esta partida. Com a já conhecida baixa de Joshua Kimmich, a equipe se formará no meio com o próprio Kroos, Goretzka e Gündogan.

Poucas dúvidas existem na defesa, com Süle e Koch na retaguarda. Acima, o tridente que tanto dá alegrias ultimamente: Sané, Gnabry e Werner. Velocidade, verticalidade e muito gol.

Prováveis ​​escalações de Espanha x Alemanha

- Espanha: De Gea ou Unai Simón; Sergi Roberto, Ramos, Pau Torres, Reguilón; Rodri, Koke, Mikel Merino; Ferran Torres, Morata, Adama.

- Alemanha: Neuer; Ginter, Sule, Koch, Max; Kroos, Gundogan, Goretzka; Werner, Gnabry, Sané.