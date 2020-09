Liga das Nações: prováveis escalações de Suécia e Portugal

Seguimos com as emoções da Liga das Nações da UEFA! Suécia e Portugal se enfrentam pela segunda rodada da competição na Friends Arena, em Estocolmo.

Os portugueses voltam a campo após golear a Croácia por 4 a 1 na primeira rodada. O time de Fernando Santos ainda pode contar com Cristiano Ronaldo, que está quase recuperado de uma infecção no dedo do pé direito.

O time sueco, por sua vez, perdeu para a França na estreia da competição graças a um gol solitário de Mbappé. Os comandado de Janne Andersson estão na terceira posição do Grupo 3 da Liga A.

Suécia:

Olsen; Lustig, Jansson, Linfelöf e Bengtsson (Sema); Larsson (Kulusevski), Olsson, Ekdal e Forsberg; Quaison (Guidetti) e Berg

Portugal:

Anthony Lopes, João Cancelo, Pepe, Dias e Raphael Guerreiro; João Mourinho, Danilo e Bruno Fernandes; Diogo Jota, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo (João Félix)