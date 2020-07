Liga dos Campeões: a situação de cada equipe

As competições nacionais terminaram para a maioria dos times envolvidos na Liga dos Campeões e já é preciso "trocar o chip". A competição europeia está chegando com um novo formato, sede única a partir das quartas de final e todos os jogos o mês de agosto.

Como chegarão cada uma das equipes? O período de inatividade entre uma equipe e outra pode fazer a diferença. Jogadores mais descansados contra jogadores com mais ritmo de jogo, times que perderam atletas por lesão e outros que chegam com o elenco todo em forma...

Muitas dúvidas pairam sobre a Liga dos Campeões mais aberta dos últimos tempos. Confira o balanço que o portal Goal fez de cada uma das equipes que ainda sonham com o título europeu da atual temporada.

Atalanta

A Serie A Tim só terminará em 2 de agosto, dez dias antes da Atalanta entrar em campo para enfrentar o PSG, nas quartas de final da Liga dos Campeões. O time de Gian Piero Gasperini terá alguns dias de descanso, preparação e foco total na competição europeia e chega ao Final Eight com bastante ritmo de jogo.

Fique de olho na Atalanta, que faz uma campanha muito boa desde a retomada do futebol na Itália.

Atlético de Madrid

Com quase um mês de descanso, o time de Diego Simeone enfrentará o RB Leipzig, em jogo válido pelas quartas de final. Serão, ao todo, 25 dias entre o último jogo de LaLiga e o duelo na Liga dos Campeões. O treinador argentino sabe que seus comandados precisam de ritmo de jogo e estuda a viabilidade de realizar amistosos antes da viagem para Lisboa.

Barcelona

Após o decepcionante segundo lugar em LaLiga, Leo Messi e companhia saíram de férias, dando um período de paz também para Quique Setién. O treinador espanhol comandará o time catalão pelo menos até o fim da disputa da Liga dos Campeões.

Ao todo, serão 20 dias sem futebol para o Barcelona, que volta a campo somente no dia 8 de agosto, para tentar uma vaga nas quartas de final contra o Napoli.

Bayern de Munique

O time alemão enfrentará o Chelsea, na Allianz Arena, após nada menos do que 43 dias de inatividade. O último jogo dos bávaros foi na final da Copa da Alemanha. Mesmo com a vantagem de 3 a 0 construída no jogo de ida, há muitas dúvidas sobre como o Bayern chegará para o duelo.

Os jogadores mostraram na Bundesliga que estão em forma. Porém, um mês e meio sem jogos pode pesar negativamente.

Chelsea

Precisando de um verdadeiro milagre para disputar o Final Eight, os Blues tem uma final para disputar antes de enfrentar o Bayern. Uma semana antes do duelo das oitavas da Liga dos Campeões, o Chelsea encara o Arsenal na decisão da FA Cup. Certamente chegarão com mais ritmo de jogo para buscar a classificação no torneio europeu.

Juventus

A Velha Senhora já conquistou um de seus objetivos na temporada: o nono Scudetto. A Serie A Tim só termina em 2 de agosto e já no dia 7, Cristiano Ronaldo e companhia recebem o Lyon para tentar reverter a vantagem dos franceses de 1 a 0.

Manchester City

Os comandados de Pep Guardiola terão 12 dias para focar totalmente no Real Madrid e confirmar a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. Neste período, Sergio Agüero não conseguirá se recuperar e será baixa certa nos citizens. Gabirel Jesus deve seguir no comando do ataque.

Napoli

Os comandaos de Gennaro Gattusso viajarão para enfrentar o Barcelona em condições totalmente diferentes. Serão apenas seis dias entre o fim da Serie A Tim e o duelo das oitavas de final no Camp Nou. O time italiano precisa vencer ou empatar por mais de gols para garantir seu lugar em Lisboa.

PSG e Lyon

A situação dos dois franceses é muito complicada. A Ligue 1 foi encerrada sem a conclusão dos jogos dentro de campo - o PSG foi declarado campeão e o Lyon ficou de fora das competições europeias. Os dois times disputam entre si a final da Copa da Liga Francesa, no dia 31 de julho.

O PSG tem pela frente a Atalanta nas quartas de final e ainda não sabe se contará com Kylian Mbappé. O Lyon, por sua vez, precisa confirmar a classificação para a fase final em Lisboa contra a Juventus de Cristiano Ronaldo.

RB Leipzig

Sem Timo Werner e com mais de 40 dias de inatividade, o RB Leipzig é uma das maiores incógnitas no retorno da Liga dos Campeões. O time terá tempo suficiente para se preparar e desafiar o Atlético de Madrid por uma vaga nas semifinais do torneio europeu. O longo período sem futebol pode pesar contra a equipe alemã.

Real Madrid

Os comandados de Zinedine Zidane terão cerca de uma semana a mais de descanso do que o Manchester City. Precisando rever a vantagem de 2 a 1 dos ingleses, Eden Hazard poderá finalmente engrenar com bastante tempo para entrar em forma e focar em seu melhor futebol.