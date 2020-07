Quem já está classificado para a Champions 2020/21?

Aos poucos o futebol está voltando a tomar forma na Europa depois da paralisações causada pela pandemia do coronavírus Covid-19. Várias ligas como a Serie A, Premier League e Primeira Liga já estão na reta final, enquanto outras como a La Liga, Ligue 1, Bundesliga e Eredivisie já encerram a temporada.

A Liga dos Campeões 19-20 segue parada, mas a edição de 20-21 começa a tomar forma com alguns clubes já classificados para os playoffs ou para a fase de grupos, assim como acontece na Liga Europa. Veja como está a situação em cada uma:

Quem já está classificado para a Liga dos Campeões da Uefa 2020-21?

Dos 26 vagas diretas para a fase de grupos da Champions, 22 já estão definidas:

Campeão da Liga dos Campeões 2019-20: ainda não existe definição sobre o campeão.

Campeão da Liga Europa 2019-20: ainda não existe definição sobre o campeão.

Inglaterra: Liverpool , Manchester City e duas vagas em aberto.

Espanha: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilla.

Itália: Juventus, Atalanta, Internazionale e Lazio.

Alemanha: Bayern de Munique , Borussia Dortmund, RB Leipzig e Borussia Monchengladbach.

França: PSG e Olympique de Marselha.

Rússia: Zenit e Lokomotiv Moscou.

Portugal: Porto.

Bélgica: Club Brugge.

Ucrânia: Shakhtar.

Turquia: İstanbul Başakşehir.

Das outras 55 vagas, que participam da fase de playoff, 51 também estão definidas. São elas:

Holanda: Ajax e AZ Alkmaar

Áustria: RB Salzburg e Rapid Wien

França: Rennes

Portugal: Benfica

República Checa: Slavia Praha e Viktoria Plzen

Grécia: Olympiacos e PAOK

Rússia: Krasnodar

Bélgica: Gent

Ucrânia: Dínamo de Kiev

Croácia: Dinamo Zagreb

Dinamarca: Midtjylland

Chipre: Omonia

Sérvia: Estrela Vermelha

Escócia: Celtic

Belarus: Dynamo Brest

Suécia: Djurgardens IF

Noruega: Molde

Cazaquistão: Astana

Polônia: Legia Warsaw

Azebaijão: Qarabag

Israel: Maccabi Tel Aviv

Bulgária: Ludogorets

Eslováquia: Slovan Bratislava

Eslovênia: Celje

Hungria: Ferencvaros

Macedônia do Norte: Sileks

Moldávia: Sheriff Tiraspol

Albânia: Tirana

Irlanda: Dundalk

Finlândia: KuPS

Islândia: KR

Bósnia: Sarajevo

Lituânia: Suduva

Letônia: Riga FC

Luxemburgo: Fola Esch

Armênia: Ararat-Armenia

Malta: Floriana

Estônia: Flora

Geórgia: Dinamo Tbilisi

País de Gales: Connah's Quay Nomads

Montenegro: Budućnost Podgorica

Ilhas Faroe: Klaksvíkar Ítróttarfelag

Gibraltar: Europa FC

Irlanda do Norte: Linfield

Kosovo: Drita

Andorra: Inter Club d'Escaldes

San Marino: Tre Fiori

Quem já está classificado para a Liga Europa 2020-21?

Sem contar os times eliminados da Liga dos Campeões que entram na Liga Europa em fases mais agudas da competição, 158 equipes se classificam para o torneio à partir de suas ligas nacionais.

Com algumas competições já tendo sido encerradas prematuramente, como a Ligue 1 e a Eredivisie, e outras tendo terminado dentro de campo, algumas ligas já tem todos os seus classificados definidos. São elas:

Alemanha: Bayer Leverkusen, Hoffenheim e Wolfsburg

França: Lille

Espanha: Villarreal, Real Sociedad e Granada

Itália: Napoli, Roma e Milan

Rússia: CSKA Moscou e Rostov

Portugal: Sporting e Braga

Bélgica: Charleroi, Antwerp e Standard Liège

Ucrânia: Zorya, Desna Chernihiv

Turquia: Galatasaray e Alanyaspor

Holanda: Feyenoord, PSV e Willem II

Áustria: Wolfsberger, Lask e Hartbeg

República Checa: Sparta Praga, Slovan Liberec e Jablonec

Grécia: AEK Atenas, Aris e OFI

Dinamarca: SønderjyskE

Croácia: Hajduk Split

Chipre: Anorthosis Famagusta, APOEL e Apollon Limassol

Sérvia: Vojvodina, Partisan e TSC

Escócia: Rangers, Motherwell e Aberdeen

Belarus: BATE Borisov, Shakhtyor Soligorsk e Dinamo Minsk

Suécia: Malmo FF, Hammarby IF e AIK

Noruega: Viking, Bodo/Glimt e Rosenborg

Cazaquistão: Kaisar, Kairat e Ordabasy

Polônia: Lech Poznan e Piast Gliwice

Azerbaijão: Neftçi, Kesla e Sumgayit

Israel: Hapoel Be'er-Shiva, Maccabi Haifa e Beitar Jerusalem

Bulgária: Lokomotiv Plovdiv, CSKA Sofia e Slavia Sofia

Romênia: FCSB e Botosani

Eslováquia: Zilina, DAC e Ruzomberok

Eslovênia: Mura, Maribor e Olimpija

Liechtenstein: Vaduz

Hungria: Honved, Fehervar e Puskás Akademia

Macedônia do Norte: Shkendija, Renova e Skhupi

Moldávia: Sfîntul Gheorghe, Petrocub Hîncești e Dinamo-Auto

Albânia: Kukesi, Laçi e Teuta

Irlanda: Shamrock Rovers, Bohemians e Derry City

Finlândia: Ilves, Inter Turku e Honka

Islândia: Víkingur Reykjavík, Breiðablik e FH

Bósnia: Željezničar, Zrinjski Mostar e Borac Banja Luka

Lituânia: Zalgiris, Riteriai e Kauno Žalgiris

Letônia: RFS, Ventspils e Valmieras

Luxemburgo: Progrès Niederkorn, Differdange 03 e Union Titus Pétange

Armênia: Noah, Shirak e Alashkert

Malta: Valletta, Hibernians e Sirens

Estônia: FCI Levadia, Nõmme Kalju e Paide Linnameeskond

Geórgia: Saburtalo Tbilisi, Dinamo Batumi e Locomotive Tbilisi

País de Gales: The New Saints, Bala Town e Barry Town United

Montenegro: Sutjeska Nikšić, Iskra Danilovgrad e Zeta

Ilhas Faroe: HB Tórshavn, B36 Tórshavn e NSÍ Runavík

Gibraltar: St. Joseph's e Lincoln Red Imps

Irlanda do Norte: Coleraine

Andorra: FC Santa Coloma

San Marino: Folgore e Tre Penne

Qual a situação nas principais ligas?

Sabendo que cada uma das cinco principais ligas tem suas particularidades, vamos fazer um panorama de como está cada uma delas

Ligue 1

O Campeonato Francês é um dos que foi encerrado em meio a pandemia, com o PSG sendo decretado campeão nacional e garantindo vaga para a Liga dos Campeões, junto ao Olympique de Marselha, enquanto o Rennes ficava com a vaga de playoff e o Lille seguia para a Liga Europa.

No entanto, as outras duas vagas da Liga Europa ainda não foram definidas, uma vez que elas eram destinadas aos vencedores das copas nacionais, que terão suas definições no fim de julho. As duas finais tem o PSG disputando o título, contra o Saint-Étienne pela Copa da França e diante do Lyon pela Copa da Liga.

Este último ainda pode se classificar direto para a Liga dos Campeões, caso vença a atual edição da comeptição.

La Liga

A La Liga está encerrada. Com todas as 38 rodadas já disputadas, as vagas da Liga dos Campeões estão definidas: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilla jogarão a maior competição de clubes da Europa.

Enquanto isso, Villarreal, Real Sociedad e Granada estão garantidos para a Liga Europa. O Granada ficou com a vaga que originalmente é dada ao vencedor da Copa do Rei, porém a final entre Real Sociedad e Athletic Bilbao ainda não tem data para ser disputada.

Premier League

A Premier League já tem o líder Liverpool classificado para a Liga dos Campeões, uma vez que, com a diferença de pontos, não tem mais como sair da zona de classificação.

Com 37 rodadas já disputadas, o vice-líder Manchester City também já está confirmado.

Chelsea, Manchester United e Leicester brigam pelas últimas duas vagas.

Quinto e sexto colocados ficam com vaga para a Europa League. Caso o Chelsea vença o Arsenal na decisão da FA Cup, o sétimo colocado na Premier League também ganha vaga pra a Europa League.

Serie A

A Serie A já está definida: Juventus, Atalanta, Internazionale e Lazio serão os representantes italianos na Liga dos Campeões de 2020-21.

A briga pela Liga Europa também já tem classificados: o Milan, a Roma e o Napoli jogaram a competição.

O Napoli anda pode garantir vaga direta para a Champions caso ganhe a edição deste ano, além da Roma, caso ganhe a Liga Europa.

Bundesliga

Depois de se sagrar mais uma vez o campeão da Bundesliga, o Bayern de Munique já tem sua vaga garantida na próxima Liga dos Campeões, juntamente de Borussia Dortmund, RB Leipzig e Borussia Mönchengladbach.

Para a Liga Europa, vão Bayer Leverkusen, Hoffenhein e Wolfsburg.

Leverkusen, Wolfsburg e Eintracht Frankfurt também podem ir à Champions vencendo a Liga Europa.

Liga dos Campeões e Liga Europa 2019-20

A edição 2019-20 da Liga dos Campeões segue paralisada por conta da pandemia, mas deve retornar em agosto para a disputa dos jogos restantes das oitavas de final, bem como quartas, semi e a grande final.

No entanto, por conta do coronavírus, a Uefa adotou algumas medidas e fez alterações no formato de disputa de seus principais torneios de clubes . Para começar, a retomada da Champions acontece no dia 7 de agosto e já no dia 23 teremos a final. Além disso, as quartas de final e as semis vão ser disputada em partidas únicas, sempre em Lisboa, Portugal, para diminuir o deslocamento. A grande final também vai ser disputada por lá, e não mais na Turquia, como estava previsto.

A Liga Europa vai seguir os mesmos formatos, mas os jogos serão disputados na Alemanha, em quatro sedes, todas na mesma região do país.