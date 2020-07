Liga dos Campeões: datas, estádios, regras e mais!

A Liga dos Campeões 2019-20 está de volta! Conforme anunciado pela Uefa, a principal competição de clubes da Europa será retomada no dia 7 de agosto. A grande final do torneio será disputada em 23 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa. A Europa League também será retomada. A UEFA reiterou tais posições em comunicado emitido no início de julho.

Paralisada desde o dia 11 de março por causa da pandemia de Covid-19, a Champions League terá um novo formato, sede única para as rodadas finais e partidas sem público.

Saiba tudo o que você precisa saber sobre a retomada da Liga dos Campeões.

Quando serão os jogos da Liga dos Campeões 2019-20?

Atalanta, Atlético de Madrid, PSG e RB Leipzig já estão classificados para as quartas de final da competição. Porém, outros quatro jogos de volta das oitavas de final ainda precisam ser disputados. São eles: Manchester City x Real Madrid, Juventus x Lyon, Barcelona x Napoli e Bayern de Munique x Chelsea.

Dentre tais duelos das oitavas, os dois primeiros acontecem no dia 7, no Etihad Stadium e Allianz Stadium, respectivamente. As outras duas partidas acontecem apenas no dia 8, no Camp Nou e na Allianz Arena.

Tanto as partidas das quartas de final quanto as partidas das semifinais serão disputadas em jogo único em Lisboa, assim como a finalíssima. A ideia é que seja um torneio de "tiro curto": serão 15 dias para a definição do novo campeão europeu.

A grande final, que seria disputada em Istambul, agora será no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 23 de agosto. A casa do Benfica recebeu a final da Champons de 2013-14, quando o Real Madrid levou "la Décima", e será uma das sedes da Eurocopa de 2021.

Jogos restantes das oitavas de final: 7 e 8 de agosto;

Quartas de final: entre 12 e 15 de agosto;

Semifinais: 18 e 19 de agosto;

Final: 23 de agosto.

No iníco do mês, a entidade europeia sorteou os duelos das quartas de final e também já definiu os possíveis confrontos das semifinais.

Quartas de final

12 de agosto: Atalanta x Paris Saint-Germain (Jogo 4) - Estádio da Luz

(Jogo 4) - Estádio da Luz 13 de agosto: RB Leipzig x Atlético de Madrid (Jogo 2) - Estádio José Alvalade

(Jogo 2) - Estádio José Alvalade 14 de agosto: Napoli ou Barcelona x Chelsea ou Bayern de Munique (Jogo 3) - Estádio da Luz

(Jogo 3) - Estádio da Luz 15 de agosto: Real Madrid ou Manchester City x Lyon ou Juventus (Jogo 1) - Estádio José Alvalade

A bola rola às 16h (horário de Brasília) para todos os confrontos.

Semifinais

Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 3

Vencedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 4

A Uefa ainda não anunciou as datas e os horários de cada partida.

Quais estádios receberão a Liga dos Campeões 2019-20?

Nas oitavas de final, os clubes mandantes jogarão a volta em seus estádios, o Etihad Stadium será palco de Manchester City e Real Madrid, o Allianz Stadium receberá Juventus x Lyon, Barcelona x Napoli será disputado no Camp Nou e, por fim, Bayern x Chelsea será jogado na Allianz Arena.

A partir das quartas de final da competição, Lisboa será a sede única da Liga dos Campeões e apenas dois estádios serão utilizados.

Estádio da Luz - Benfica (palco da final)

Estádio José Alvalade - Sporting

Por que Lisboa foi escolhida como sede da Liga dos Campeões 2019-20?

Com a desistência de Istambul para receber a grande final, Lisboa correu contra o tempo para assegurar que hotéis e centros de treinamentos estivessem prontos para receber as partidas. A cidade venceu Frankfurt e São Petersburgo, entre outras candidatas.

Portugal foi um dos países europeus que melhor combateu a Covid-19 e o campeonato local já voltou às atividades. Confira mais informações sobre a preparação de Lisboa para receber a fase final da Liga dos Campeões.

Quais as novas regras da Liga dos Campeões 2019-20?

A Uefa anunciou algumas medidas para proteger a saúde e integridade dos atletas nesta reta final de Champions League.

- Cinco substituições permitidas para todos os clubes em todas as partidas. A medida é válida somente para a conclusão da temporada atual. A partir de 2020-21, voltam as três trocas, como é o habitual.

- Três novos jogadores podem ser inscritos para a sequência da Liga dos Campeões.

- Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Não haverá prorrogação em nenhuma das fases neste retorno da competição.

Haverá transmissão da Liga dos Campeões 2019-20 no Brasil?

Sim, a Liga dos Campeões será transmitida por TNT e Space, canais que pertencem ao mesmo grupo que o Esporte Interativo, que detém os direitos de transmissão da competição europeia.

Onde serão as próximas finais da Liga dos Campeões?

Mesmo com a desistência de Istambul em sediar a final deste ano, a Uefa compreendeu que foi por um motivo maior (a pandemia da Covid-19) e decidiu que a cidade sediará a grande final da competição da próxima temporada.

Com isso, as sedes que já haviam sido previamente escolhidas até 2023 receberão a decisão da Champions League um ano depois do que havia sido decidido. Desta forma, já estão decididas as sedes da finalíssima da competição até 2024. Confira:

2020: Estádio da Luz - Lisboa, Portugal;

2021: Estádio Olímpico de Atatürk - Istambul, Turquia;

2022: Estádio Krestovsky - São Petersburgo, Rússia;

2023: Allianz Arena - Munique, Alemanha;

2024: Wembley - Londres, Inglaterra.