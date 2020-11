Liga dos Campeões: prováveis escalações de Real Madrid e Inter

Uma final antecipada na fase de grupos. É o que significa esse jogo entre Real Madrid e Inter de Milão na terceira rodada da Liga dos Campeões, com 12 pontos ainda em jogo para ambos.

Os maus resultados do Real Madrid, com a derrota para o Shakhtar Donetsk e o empate com o Borussia Mönchengladbach, obrigam a equipe de Zidane a buscar a vitória.

Da mesma forma, a Inter de Conte vem com tudo. A equipe 'Nerazzurra' empatou primeiro com o Borussia Mönchengladbach e depois com o Shakhtar Donetsk, somando portanto dois pontos até o momento.

Zidane finalmente poderá contar com Lucas Vázquez como lateral. O jogador se lesionou contra o Huesca, mas se recuperou a tempo de ocupar a posição onde nem Carvajal nem Odriozola estarão.

O treinador francês também poderá colocar de volta o seu tridente estrela que já provou no último jogo pelo campeonato, formado por Eden Hazard, Karim Benzema e Marco Asensio.

A Inter de Milão chega a Alfredo Di Stéfano com a importante baixa de Romelu Lukaku. O belga não superou os problemas físicos e ficou na Itália.

Confira as prováveis ​​escalações do Real Madrid e Inter de Milão

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Ramos, Mendy; Fede Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema e Hazard.

Inter de Milão: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Achraf, Barela, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martínez e Perisic.