Liga e clubes espanhóis se reunirão nesta segunda

Segundo 'Sport', LaLiga quer manter contato contínuo com os clubes que compõem as duas primeiras categorias do futebol espanhol para tentar conduzir o rumo das competições em meio à crise do coronavírus.

A entidade liderada por Javier Tebas quer abordar a situação gerada pela pandemia, tanto sobre a paralisação das competições quanto a respeito da situação trabalhista dos jogadores.

Nesse último aspecto, LaLiga deverá transferir todo o seu apoio aos clubes que decidiram tomar medidas como afastamento temporário ou redução de carga horária. Já não são poucos os que restringirão os vínculos profissionais, como Barcelona, ​​Espanyol e, possivelmente, Atlético de Madrid.

Na sexta-feira passada, já houve uma reunião do presidente da Associação dos Futebolistas Espanhóis com os capitães da primeira divisão, e no sábado com os capitães da segunda. Os atletas se posicionaram contrariamente a essas medidas.

Outro tópico será quando as competições serão retomadas e até quando serão disputadas. Sobre o Campeonato Espanhol, espera-se que será prorrogado para além de 30 de junho.