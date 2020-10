Liga Europa: Benfica consegue penetrar o muro belga e é lider do grupo!

O jogo começou e terminou como se esperava: superioridade do Benfica e pressão do início ao fim. Pressão essa que é típica de Jorge Jesus e que o torcedor do Flamengo sente falta.

A segunda partida do Benfica na Liga Europa contou com a volta do público no Estádio da Luz, que cantava alto e apoiava o time. E acabava também intimidando o fraco time do Standard de Liège.

No começo do jogo, a equipe portuguesa não conseguia penetrar na zaga e arriscava da intermediária. O goleiro Bodart precisou trabalhar logo no começo. Cebolinha mandou uma bomba da intermediária e o goleiro precisou se esticar todo para fazer a defesa. A participação do ex-Grêmio foi um tanto quanto tímida no jogo.

Logo em seguida, o placar poderia ter sido aberto, mas Nuno tomou uma decisão errada. O jogador se livrou de Fai, chegou na área, ficou na cara do gol... e decidiu tocar para Darwin em lugar de chutar. O jogador do Benfica já tinha passado e a bola saiu pela lateral.

O Liège só foi chegar aos 32 minutos, quando Fai chegou na linha de fundo e cruzou na pequena área buscando Oularé, mas Odysseas se antecipou e ficou com a bola.

Fora isso, o primeiro tempo foi um show de pressão do time da casa, mas sem gols no placar.

O segundo tempo voltou tão intenso como terminou para os de Jorge Jesus e, se o gol não saía de bola em movimento, sobrava para as bolas paradas. Com dois minutos da segunda metade, o Benfica sofreu pênalti: Waldschmidt foi derrubado por Bokadi na área após enfiada de Diogo. Para a cobrança, Pizzi bateu e marcou com maestria. Gol dos donos da casa.

Cebolinha teve mais uma chance de oferecer perigo, a sua segunda e última da partida: o jogador infiltrou, passou por dois e foi derrubado na área... o juiz não marcou nada, mas foi um lance bonito de ver.

E como não poderia deixar de ser, um gol apenas era pouco para o tamanho da superioridade do time da casa: veio o segundo gol, e novamente de pênalti: Gabriel enfia para Nuno Tavares, que é derrubado na área. Para a cobrança, dessa vez foi Waldschmidt, que cobrou direto no ângulo.

Quando os torcedores já estavam se acostumando com a vitória por 2 a 0, sai o terceiro gol português, para receber de volta com chave de ouro os adeptos do Benfica: Pizzi pegou a sobra de bola na área, ajeitou e mandou um chute colocado no ângulo. Um golaço.

Com o resultado, o time fica na liderança do seu grupo na Liga Europa e fica a pergunta: o Benfica tem time para ganhar essa Liga Europa?