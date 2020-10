Liga Europa: Napoli é surpreendido e perde em estreia

O AZ Alkmaar saiu com os três pontos conquistados no estádio San Paolo ao vencer o Napoli por 1 a 0 na partida da primeira jornada da Liga Europa, no grupo finalizado por Rijeka e Real Sociedad.

A equipe de Gennaro Gatuso não conseguiu dar a volta por cima na vitória parcial dos visitantes com um gol de Dani de Wit feito no segundo tempo.

Foi aos 57 minutos que o holandês mandou para rede após um grande passe na linha de fundo de Svensson. Esse gol deu três pontos a uma equipe que chegou com inúmeras baixas devido ao coronavírus.

O anfitrião italiano colidiu com a potência de seu rival, que somou sua primeira vitória no torneio.