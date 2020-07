Liga Portuguesa: as escalações de Benfica e Vitória de Guimarães

O Benfica precisa vencer o Vitória de Guimarães nesta terça-feira para se manter vivo na disputa pelo título português. Caso empate ou perca, o Porto será automaticamente campeão.

Com 68 pontos em 31 partidas disputadas nesta edição da competição, as águias têm a segunda melhor defesa (25 gols sofridos) e o segundo ataque mais eficiente (63 gols marcados), ficando atrás dos líderes nos dois aspectos.

Nas últimas cinco rodadas, o time da capital tem duas derrotas, duas vitórias e um empate. Nas próximas rodadas, enfrentará Aves (fora) e Sporting (casa). O treinador Nélson Veríssimo fez uma alteração no onze para este jogo, com o brasileiro Carlos Vinícius começando no lugar de suíço Haris Seferovic.

O time visitante desta terça-feira ocupa a sétima posição, tem 46 pontos somados nas 31 rodadas e não é mais capaz de se classificar para as competições continentais.

As escalações confirmadas

Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Nuno Tavares; Pizzi, Weigl, Gabriel e Cervi; Chiquinho e Carlos Vinícius.

Vitória de Guimarães: Douglas; Sacko, Venâncio, Suliman e Florent; André André, Mikel Agu e Poha; Edwards, Ola John e Bruno Duarte.