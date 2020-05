Liga Portuguesa volta em 3 de junho; veja dias e horários

A Liga Portuguesa de Futebol confirmou, nesta sexta-feira (22), a data de retorno da elite do futebol no país e o cronograma definido da 25ª rodada até a 33ª, faltando apenas marcar a última rodada.

O dia do reinício é 3 de junho, com duas partidas em diferentes horários. A rodada do retorno será realizada em cinco dias diferentes.

O campeonato português foi interrompido em 12 de março, faltando dez rodadas para o fim. O Porto lidera com 60 pontos, um a mais que o Benfica, vice. O Sporting de Braga está na terceira posição, com 46 pontos, enquanto o Sporting é o quarto, com 42.

Rodada 25

Quarta-feira, 3 de junho

Portimonense - Gil Vicente FC, 19h00 - Sport TV

FC Famalicão - FC Porto, 21h15 - Sport TV

Quinta-feira, 4 de junho

Marítimo M. - Vitória FC, 19h00 - Sport TV

SL Benfica - CD Tondela, 19h15 - BTV

Vitória SC - Sporting CP, 21h15 - Sport TV

Sexta-feira, 5 de junho

Santa Clara - SC Braga, 19h00 - Sport TV

CD Aves - Belenenses, 21h15 - Sport TV

Sábado, 6 de junho

Boavista FC - Moreirense FC, 21h15 - Sport TV

Domingo, 7 de junho

Rio Ave FC - FC Paços de Ferreira, 21h00 - Sport TV



Rodada 26

Terça-feira, 9 de junho

Gil Vicente FC - FC Famalicão, 21h00 - Sport TV

Quarta-feira, 10 de junho

Vitória FC - Santa Clara, 17h00 - Sport TV

Portimonense - SL Benfica, 19h15 - Sport TV

FC Porto - Marítimo M., 21h30 - Sport TV

Quinta-feira, 11 de junho

Belenenses - Vitória SC, 19h00 - Sport TV

CD Tondela - CD Aves, 21h15 - Sport TV



Sexta-feira, 12 de junho

Moreirense FC - Rio Ave FC, 19h00 - Sport TV

Sporting CP - FC Paços de Ferreira, 21h15 - Sport TV

Sábado, 13 de junho

SC Braga - Boavista FC, 21h00 - Sport TV



Rodada 27

Segunda-feira, 15 de junho

Marítimo M. - Gil Vicente FC, 19h00 - Sport TV

Terça-feira, 16 de junho

Santa Clara - Portimonense, 19h00 - Sport TV

CD Aves - FC Porto, 21h15 - Sport TV

Quarta-feira, 17 de junho

FC Paços de Ferreira - Belenenses, 19h00 - Sport TV

Rio Ave FC - SL Benfica, 21h15 - Sport TV

Quinta-feira, 18 de junho

Boavista FC - Vitória FC, 19h00 - Sport TV

Sporting CP - CD Tondela, 21h15 - Sport TV

Sexta-feira, 19 de junho

Vitória SC - Moreirense FC, 19h00 - Sport TV

FC Famalicão - SC Braga, 21h15 - Sport TV



Rodada 28

Domingo, 21 de junho

Gil Vicente FC – CD Aves, 21h00 – Sport TV

Segunda-feira, 22 de junho

Portimonense – Marítimo M., 21h00 – Sport TV

Terça-feira, 23 de junho

Vitória FC – Rio Ave FC, 19h00 – Sport TV

SL Benfica – Santa Clara, 19h15 – BTV

FC Porto – Boavista FC, 21h15 – Sport TV

Quarta-feira, 24 de junho

CD Tondela – FC P. Ferreira, 19h00 – Sport TV

Moreirense FC – FC Famalicão, 21h15 – Sport TV

Quinta-feira, 25 de junho

SC Braga – Vitória SC, 21h00 – Sport TV

Sexta-feira, 26 de junho

Belenenses – Sporting CP, 19h15 – Sport TV*



Rodada 29

Domingo, 28 de junho

Boavista FC – Santa Clara, 21h00 – Sport TV

Segunda-feira, 29 de junho

CD Aves – Moreirense FC, 17h00 – Sport TV

Marítimo M. – SL Benfica, 18h00 – Sport TV

FC P. Ferreira – FC Porto, 21h15 – Sport TV

Terça-feira, 30 de junho

FC Famalicão – Portimonense, 17h00 – Sport TV

Vitória SC – Vitória FC, 19h15 – Sport TV

Rio Ave FC – SC Braga, 21h15 – Sport TV

Quarta-feira, 01 de julho

Belenenses – CD Tondela, 19h00 – Sport TV

Sporting CP – Gil Vicente FC, 21h15 – Sport TV



Rodada 30

Sexta-feira, 03 de julho

Santa Clara – Marítimo M., 19h15 – Sport TV*

Sábado, 04 de julho

Vitória FC – FC P.Ferreira, 17h00 – Sport TV

Portimonense – Vitória SC, 19h15 – Sport TV

SL Benfica – Boavista FC, 21h15 – BTV

SC Braga – CD Aves, 21h30 – Sport TV

Domingo, 05 de julho

Gil Vicente FC – Rio Ave FC, 17h00 – Sport TV

CD Tondela – FC Famalicão, 19h15 – Sport TV

FC Porto – Belenenses, 21h30 – Sport TV

Segunda-feira, 06 de julho

Moreirense FC – Sporting CP, 21h00 – Sport TV



Rodada 31

Quarta feira, 8 de julho

CD Aves – Vitória FC, 19h00 – Sport TV

Boavista FC – Marítimo M., 21h15 – Sport TV

Quinta-feira, 9 de julho

Rio Ave FC – Portimonense, 17h00 – Sport TV

CD Tondela – FC Porto, 19h15 – Sport TV

FC Famalicão – SL Benfica, 21h30 – Sport TV

Sexta-feira, 10 de julho

Vitória SC – Gil Vicente FC, 17h00 – Sport TV

Sporting CP – Santa Clara, 19h15 – Sport TV

FC P. Ferreira – SC Braga, 21h30 – Sport TV

Sábado, 11 de julho

Belenenses – Moreirense FC, 19h15 – Sport TV



Rodada 32

Segunda-feira, 13 de julho

Marítimo M. – Rio Ave FC, 19h00 – Sport TV

Vitória FC – FC Famalicão, 21h15 – Sport TV

Terça-feira, 14 de julho

Santa Clara – CD Aves, 17h00 – Sport TV

Portimonense – Boavista FC, 19h15 – Sport TV

Gil Vicente FC – CD Tondela, 21h30 – Sport TV

SL Benfica – Vitória SC, 21h30 – BTV

Quarta-feira, 15 de julho

Moreirense FC – FC P. Ferreira, 17h00 – Sport TV

SC Braga – Belenenses, 19h15 – Sport TV

FC Porto – Sporting CP, 21h30 – Sport TV



Rodada 33

Sábado, 18 de julho

Rio Ave FC – Santa Clara, 19h00 – Sport TV

FC Famalicão – Boavista FC, 21h15 – Sport TV

Domingo, 19 de julho

Belenenses – Gil Vicente FC, 19h00 – Sport TV

Vitória SC – Marítimo M., 21h15 – Sport TV

Segunda-feira, 20 de julho

FC P. Ferreira – Portimonense, 17h00 – Sport TV

CD Tondela – SC Braga, 19h15 – Sport TV

FC Porto – Moreirense FC, 21h15 – Sport TV

Terça-feira, 21 de julho

Sporting CP – Vitória FC, 19h00 – Sport TV

CD Aves – SL Benfica, 21h15 – Sport TV

*Jogo sujeito a alteração TV