O futebol em Portugal voltará no dia 4 de junho

No domingo passado, a Direção Geral de Saúde havia emitido um comunicado sobre as condições da volta aos jogos da Liga NOS.

Após análises levando a crer que a volta seria no dia 30 de maio, a Liga Portugal anunciou oficialmente a data do retorno: será no dia 4 de junho.

"Por forma a garantir que são rigorosamente vistoriados os estádios e realizados os testes médicos a todos os profissionais envolvidos nos jogos e na respetiva organização, está apontada a data de 4 de junho de 2020 para o primeiro jogo da 25.ª jornada da Liga NOS", é o que aparece no fim do comunicado oficial que garante quando poderemos voltar a ver a bola rolando no país português.