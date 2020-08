Ligue 1: as cinco substituições continuarão na temporada 2020-21

Devido ao curto período de descanso entre as partidas após o reinício das competições, várias federações de futebol, como a espanhola, permitiram que cinco mudanças fossem feitas nas equipes durante seus respectivos compromissos.

Há algumas semanas, FIFA e IFAB aprovaram a possibilidade de continuar com as cinco substituições, para que, a partir do início do próximo ano, as equipes possam continuar distribuindo o intervalo após a carga do jogo devido à pandemia.

O Conselho de Administração da Ligue 1 realizou uma assembleia na qual foi aprovado que essa nova regra continuaria em vigor durante o ano acadêmico de 2020-21, tanto nas categorias ouro quanto prata do futebol francês.

Além disso, as equipes da Primeira Divisão Francesa poderão registrar no máximo 20 jogadores em suas partidas oficiais, enquanto as equipes da Segunda Divisão poderão registrar um total de 18.