Ligue 1: confira a artilharia do Campeonato Francês 2020/21

É muito cedo para tirar conclusões, ainda que a tabela de artilheiros da Ligue 1 pareça surpreender, Memphis Depay, que dessa vez não marcou, continua na primeira posição.

Ele começa a ser ameaçado por duas promessas do futebol na França: estamos falando de Ganago e Kanute, do Lens. Eles estão empatados com Hamouma, o maior goleador do Saint-Étienne, líder da competição empatado com o Rennes.

A partir daí, a lista do total de jogadores com dois gols é bastante ampla: Bouanga (Saint-Étienne), Ferhat (Nimes), Grbic e Wissa (Lorient), Thauvin e Caleta-Car (Olympique de Marsella), Badiashile (Monaco), Savanier, Delort, Laborde y Congré (Montpellier), Niane (Metz), Luiz Araujo e Bamba (Lille), Dolberg e Gouiri (Niza), Perraud (Brest), Bahoken (Angers), Guirassy (Rennes), Dia (Reims) e Guirassy (Rennes).

É assim que a tabela de artilheiros da Ligue 1 está nessa temporada 2020-21