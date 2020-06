Ligue 1: dois jogadores são presos por jogar partida ilegal

O cancelamento do futebol na França deixa alguns jogadores inquietos, querendo entrar em contato com a bola o mais rápido possível.

Dois deles ousaram desafiar as regras do governo e dos próprios clubes para participar de jogos ilegais de futebol.

É o caso de Loïs Diony, de Saint-Étienne, e Gaëtan Laborde, de Montpellier, que foram detidos por participarem de um torneio irregular realizado em 23 de maio em Mont-de-Marsan, segundo 'Sud-Ouest'.

Laborde tentou se explicar nas mídias sociais: "Éramos apenas um grupo de amantes do futebol que queriam esticar as pernas depois de várias semanas sem bola. O amor pelo futebol tem sido mais forte do que todo o resto".

O atacante de Montpellier admitiu estar errado: "Percebi que não era a melhor idéia e parei rapidamente de jogar durante o jogo. Estou ciente de que não dei o melhor exemplo e assumo a responsabilidade".