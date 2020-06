Ligue 1 está de olho em zagueiro do Atlético de Madrid

Stefan Savic é um dos habituais no onze do Atlético de Madrid. Apenas algumas lesões prematuras o separavam da escalação de vez em quando.

Sempre que ele sai em campo, ele joga bem. E esse bom trabalho fez a França olhar para Savic.

O portal 'Mundo Deportivo' afirma que o Monaco estaria interessado em ter o zagueiro central. Eles buscam fortalecer a defesa e Savic gosta da entidade monegasca.

Segundo essa fonte, o Atlético estaria disposto a ouvir ofertas. Caso chegue alguma proposta do gosto de todas as partes envolvidas, eles poderão abrir as portas de saída para o jogador.

Da Inglaterra, o Tottenham também parece um possível destino para Savic. No momento, ainda não há propostas firmes na mesa do Atlético de Madrid.