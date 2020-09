Ligue 1: prováveis escalações de PSG e Olympique de Marseille

O Campeonato Francês já está na sua terceira rodada. O PSG, por ter sido finalista da Champions fez a sua estreia mais tarde, e foi com derrota para o Lens, por 1 a 0.

Cheio de desfalques por causa dos vários casos de COVID-19 no seu elenco, Thomas Tuchel vai apostando nos jovens enquanto aguarda a recuperação dos principais nomes.

Leandro Paredes, Keylor Navas, Marquinhos, Mbappé e Mauro Icardi ainda estão isolados, já Neymar e Di María se recuperaram e foram relacionados, mas não devem começar jogando. Para piorar, Draxler machucado não vai para o jogo.

Do outro lado está o Marseille, que também sofreu com o coronavírus, mas Villas-Boas não terá problemas para escalar a sua equipe. Que estreou com vitória diante do Stade Brestois (2-3).

Provável escalação do PSG:

Sergio Rico; Kurzawa, Kehrer, Kimpembe, Bernat; Verratti, Gueye, Herrera; Sarabia, Muinga (Di María), Ruiz-Atil (Neymar).

Provável escalação do Olympique de Marseille:

Mandanda; Sakai, González, Cáleta-Car, Amavi; Rongier, Kamara, Sanson; Payet, Benedetto, Thauvin.