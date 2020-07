Lille anuncia três jogadores com COVID-19

Apesar do medo e dos casos de coronavírus terem diminuído na maior parte da Europa, a situação da saúde permanece muito delicada em todos os níveis. E os clubes de futebol não são uma exceção.

Embora estejam adotando diferentes medidas para prevenir contágios, alguns são inevitáveis ​​e o Lille foi o último a sofrer uma nova onda de infecção.

A equipe francesa informou neste sábado que três de seus jogadores do primeiro time deram positivo para o coronavírus.

Segundo o 'Sport', seriam eles Renato Sanches, Jonathan Ikoné e Jonathan Bamba, que teriam se infectados na semana de 6 a 13 de julho.

O trio de jogadores não participou do amistoso que o time francês disputou neste sábado contra o Mouscron e terminou com uma vitória por 1-2 do time da Ligue 1.