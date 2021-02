Lille exige 35 milhões a City e Leicester por Soumaré

Boubakary Soumaré não deixa de atrair olhares. Milan e Manchester United já eram apontados por rumores como interessados, mas Manchester City e Leicester entraram nessa lista.

Segundo 'The Guardian', quem quiser comprar o meio-campista do Lille terá de investir no mínimo 35 milhões de euros, valor que significa um maior esforço financeiro no contexto da pandemia.

Com contrato válido até 2022, o jogador francês de 21 anos foi formado no Paris Saint-Germain antes de iniciar sua passagem pelo Lille na temporada 2017-18.

Na atual campanha, Soumaré foi titular em 17 das 29 partidas que disputou e deu uma assistência. Ele soma um gol, três assistências e 55 titularidas nos 98 jogos de que participou com o clube.