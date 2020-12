Lille, Milan, Braga, Villarreal, Antwerp e Tottenham avançam na Liga Europa

Lille, Milan, Braga, Villarreal, Antwerp, Tottenham, Dínamo Zagreb e Estrela Vermelha garantiram vaga na próxima fase da Liga Europa após os jogos desta quinta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos. Com isso, eles se unem a Leicester, Hoffenheim, Roma e Arsenal, os únicos que já haviam conseguido a classificação após as quatro primeiras partidas.

O Sporting de Braga, ao vencer por 4 a 1 na visita ao AEK Atenas, garantiu o segundo lugar do grupo G, empatado por pontos com o Leicester. Os resultados positivos do Milan sobre o Celtic (4 a 2) e do Lille sobre o Sparta Praga (2 a 1) deram a vaga a ambos os vencedores da noite no grupo H.

O Villarreal, do grupo I, derrotou o Sivasspor por 1 a 0 e garantiu a primeira posição. A equipe turca e o Maccabi Tel Aviv lutarão pelo segundo lugar. Já no grupo J, o Antwerp venceu contra o Ludogorets por 3 a 1 e é o primeiro, superando o Tottenham, que também avança apesar do empate por 3 a 3 com o LASK.

A vitória do Dínamo Zagreb sobre o Feyenoord (2 a 0), também garantiu a classificação para o clube croata do grupo K, onde Wolfsberger e Feyenoord ainda vão lutar pelo segundo lugar. No grupo L, o Estrela Vermelha garantiu a segunda colocação com um empate contra o Hoffenheim, que já estava classificado.