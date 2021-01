Lille não deixa o PSG se distanciar

O Lille não quer permitir que o PSG se isolar na liderança da Ligue 1 e fez o mínimo que precisava neste domingo para se manter junto com o time da capital.

O jogo válido pela 20ª rodada trouxe a terceira vitória seguida para a equipe treinada por Christiphe Galtier, resultado que foi conquistado graças a um gol de Jonathan David.

O atacante canadense garantiu os três pontos ao aproveitar um rebote dentro da área e superar o goleiro Romain Salin aos 16 minutos da partida.

Os visitantes conseguiram conter as tentativas dos anfitriões e deixaram o campo com os mesmos 45 pontos do time de Neymar e Mbappé, que goleou o Montpellier na sexta-feira.

Os dois líderes voltam a campo no próximo domingo, quando o Lille recebe o Dijon e o PSG visita o Lorient.