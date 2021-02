Lille tropeça e o PSG sorri

O Lille não conseguiu vencer o Brest (0-0) e colocou em risco sua liderança da Ligue 1, que ainda detém, mas com um ponto de vantagem sobre o Paris Saint-Germain, que derrotou o Nice no sábado.

Depois da 25ª rodada, a equipe de Christophe Galtier fica com um único ponto de vantagem em relação ao campeão, grande beneficiado do fim de semana. Lyon perdeu e Monaco e Lille empataram. O Paris Saint Germain quer chegar à liderança mais cedo ou mais tarde.

A equipe de Galtier interrompeu sua seqüência ininterrupta em seu próprio estádio, Pierre Maouroy, contra um adversário cujo objetivo é a permanência.

O Lille acumulou seis vitórias consecutivas antes do tropeço contra o Brest, que mal incomodou a equipe local, mas que se defendeu com propriedade graças ao goleiro Sebastien Cibois, que impediu a bola de entrar no gol.

O empate, em qualquer caso, devolve o Lille à liderança, mas com um único ponto sobre o Paris Saint-Germain e três sobre o Olympique de Lyon.