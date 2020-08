Limpa geral no Arsenal de Arteta

Nessa segunda-feira o 'Daily Express' publica que o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, prepara uma verdadeira reformulação no elenco 'gunner'. 15 jogadores poderiam estar em perigo, tudo vai depender da pré-temporada.

Esse será o momento que os jogadores do elenco principal terão para mostrar ao treinador que merecem uma oportunidade. Alguns nomes, como Aubameyang, que são fundamentais não precisa provar nada.

É uma situação que chama atenção, já que a temporada do Arsenal não foi das piores, já que acabou sendo coroada com o título da FA Cup diante do Chelsea.

Mas é sempre bom lembrar que apesar da taça, o time londrino terminou apenas na oitava posição na Premier League. A ideia para a próxima temporada é voltar a brigar no topo e a reformulação de Arteta pode ser o primeiro passo.