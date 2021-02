Lingard convence e o West Ham fará uma oferta ao United

No final de janeiro, Lingard desembarcou no West Ham. O atacante sonhava em deixar Old Trafford em busca de minutos e encontrou guarida no West Ham.

Os seus primeiros dias como 'hammer' foram bastante positivos. Na sua estreia marcou um 'doblete' na vitória da sua nova equipe diante do Aston Villa.

Em pouco tempo parece ter convencido a diretoria do West Ham, que já pensa na sua contratação definitiva. De acordo com o 'London Evening Standard' os do London Stadium podem exercer a opção de compra.

A citada fonte assegura que não há pressa, o clube pretende fazer uma oferta aos 'red devils', mas não antes de confirmar a boa fase do atacante.

Os número de Jesse Lingard

Na última temporada, o atacante inglês disputou 40 jogos com a camisa do United, marcando quatro gols e dando duas assistências. Na atual temporada o jogador não vinha tendo minutos na equipe 'red devil' onde disputou apenas três jogos e não marcou nenhum gol. No entanto, com a camisa do West Ham marcou dois gols em dois jogos.