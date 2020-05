Messi ou CR7: quem veio primeiro?

É difícil lembrar do futebol antes de Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Os atacantes de Barcelona e Juventus, respectivamente, são as duas figuras que mais bem representam o futebol no século 21 e suas carreiras foram diversas vezes entrelaçadas.

"Nós dividimos o palco há 15 anos", disse Cristiano Ronaldo na cerimônia do sorteio dos grupos da Liga dos Campeões desta temporada. "Não sei se isso já aconteceu no futebol, os mesmos dois caras no mesmo palco ao mesmo tempo, não é fácil".

Quem é o mais velho entre Messi e Cristiano Ronaldo?

A rivalidade entre o argentino e o português dominou o futebol mundial, principalmente durante a passagem de Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid. Porém, os dois já têm mais de 30 anos e já estão entrando na fase final de suas respectivas carreiras.

Eventualmente, um terá que jogar após a aposentadoria do outro, a menos que eles encerrem suas carreiras juntos. Seria estranho ver um jogando e o outro não, mas isso já aconteceu bem antes de todo o estrelato.

Cristiano Ronaldo é dois anos e quatro meses mais velho do que Messi. O português nasceu em 5 de fevereiro de 1985. Já o argentino nasceu em 24 de junho de 1987.

Os dois tiveram que passar por procedimentos de saúde quando ainda eram muito jovens. Cristiano precisou fazer uma cirurgia no coração, que acelerava demais. Já Messi teve problemas hormonais de crescimento e o Barça pagou seu tratamento.

Quando Messi e Cristiano Ronaldo estrearam?

Cristiano Ronaldo foi promovido ao time profissional do Sporting de Lisboa quando tinha apenas 16 anos. Sua estreia foi em 7 de outubro de 2002. Ele fez dois gols na vitória de seu time por 3 a 0 contra o Moreirense, jogo válido pela Primeira Liga.

Messi fez sua estreia no Barcelona cerca de um ano e um mês mais tarde. No dia 16 de novembro de 2003, o argentino vestiu pela primeira vez a camisa do clube catalão de forma profissional, em um amisto contra o Porto, em Portugal.

A estreia em competições oficiais, no entanto, teve que esperar um pouco mais. Foi quase um ano depois daquela partida, em 16 de outubro de 2004, no clássico contra o Espanyol. Ele substituiu Deco e atuou poucos minutos.

Enquanto o argentino começava sua carreira de forma oficial, o gajo já havia feito sua estreia na Seleção Portuguesa.

Quando Messi e Cristiano Ronaldo estrearam por suas seleções?

Com apenas 18 anos, Cristiano Ronaldo fez sua primeira partida como jogador da Seleção Portuguesa principal. Foi em um amistoso entre seu país e o Cazaquistão, vencida por Portugal por 1 a 0 em 20 de agosto de 2003.

A estreia de Messi pela seleção principal da Argentina aconteceu quase que exatos dois anos depois. Em 17 de agosto de 2005, La Pulga entrou no segundo tempo de um amistoso contra a Hungria. Dois minutos depois, ele foi expulso! Ele deu uma cotovelada em Vilmos Vanczak e recebeu o vermelho direto.

Quando foi a primeira partida entre Messi e Cristiano Ronaldo?

A primeira vez em que Messi e Cristiano Ronaldo se encontraram foi em 23 de abril de 2008, no empate em 0 a 0 entre Barcelona e Manchester United, pela semifinal da Liga dos Campeões.

O United chegou à decisão daquele ano depois de vencer o jogo de volta por 1 a 0. Cerca de um mês depois, o time do português venceria o torneio europeu na final contra o Chelsea, em Moscou.

A revanche de Messi veio na temporada seguinte, quando ele anotou o segundo gol da vitória por 2 a 0 do Barça contra o United na final da Champions de 2009, disputada em Roma. Até hoje, aquela foi a única final de Liga dos Campeões que os dois disputaram entre si.

Por suas seleções, eles já se encontraram duas vezes. As duas foram em amistosos.

A primeira foi 9 de fevereiro de 2011 e os dois marcaram um gol. Mas melhor para o argentino, que no último minuto garantiu a vitória por 2 a 1 para seu país.

O segundo encontro foi em 18 de novembro de 2014. Raphael Guerreiro marcou no final da partida o único gol do jogo, dando a vitória para Portugal.