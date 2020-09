Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo: quem tem mais títulos?

Uma luta eterna, gigante, popular e que já está na história. Ainda que eles não gostem de falar sobre uma rivalidade, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo competem em tudo. A concorrência mudou em 2018 com a ida do luso para a Juventus, mas segue com a intensidade que todos já conhecemos.

Mesmo dominando LaLiga nas estatísticas individuais e quebrando ainda mais recordes , Messi não terminou a temporada 2019/20 com o título espanhol, que ficou com o Real Madrid . Além disso, a campanha ficou marcada pela humilhante derrota por 8 a 1 para o Bayern de Munique, que motivou o pedido do argentino para deixar o Barcelona antes de, em entrevista exclusiva para a 'Goal', revelar que seguirá no clube para a temporada 2020-21 - apesar de não ter poupado críticas à direção barcelonista.

Assim, pela primeira vez em anos, Messi encerrou uma temporada sem títulos. Já Ronaldo, apesar do título italiano, também não teve de suas temporadas mais vitoriosas, sendo esta a única conquista em 2019/20.

O domínio dos dois na última década é evidente, mas quando é hora de contar os títulos, quem está na frente? Confira abaixo!

LIONEL MESSI : 36 TÍTULOS

Lionel Messi conquistou, considerando Barcelona e Argentina: 10 títulos do Campeonato Espanhol, 8 da Supercopa da Espanha, 6 da Copa do Rei, 4 da Champions League, 3 da Supercopa Europeia e 3 do Mundial de Clubes.

Conquistou também uma Medalha de Ouro Olímpica com a Argentina, nos Jogos de Pequim 2008, e um Mundial sub-20, em 2005.

CRISTIANO RONALDO : 31 TÍTULOS

Cristiano Ronaldo, por Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus: 5 conquistas da Champions League, 4 do Mundial de Clubes, 2 do Campeonato Espanhol, 3 do Campeonato Inglês, duas do Campeonato Italiano, 2 da Supercopa Europeia, 2 da Copa do Rei, 2 da Copa da Liga Inglesa, 2 da Supercopa da Espanha, uma da Supercopa da Itália, 2 do Community Shield, 1 da FA Cup e 1 da Supercopa de Portugal.

Pela seleção de Portugal, conquistou uma Eurocopa e a primeira edição da UEFA Nations League, em 2019, sobre a Holanda.