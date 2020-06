Lisandro López continuará no Racing até 2021

O Racing Club anunciou na noite desta sexta-feira a renovação do contrato de seu capitão e ícone, Lisandro López, até junho de 2021 em um anúncio que incluía um vídeo em que o atacante expressava sua alegria por essa decisão.

'Licha', 37 anos, em um vídeo publicado pelas redes sociais do Racing, expressou: "Através deste vídeo, quero informar que renovei meu contrato com o clube. É um motivode orgulho e satisfação poder continuar mais um ano em casa com o comprometimento e amor de sempre por esse esporte e principalmente pela nossa instituição".

"Obrigado pelo carinho de sempre e pela força neste momento difícil que temos que enfrentar. Espero que nos vejamos no Cilindro e um grande abraço", finalizou a mensagem do capitão do clube de Avellaneda.

O ex-jogador do Porto, Olympique de Lyon, Al-Gharafa e Internacional de Porto Alegre, continuará, assim, ligado ao Racing por mais um ano até 2021.

Desde seu retorno ao clube argentino em 2016, Lisandro López ganhou uma Superliga (2018-19) e um Troféu dos Campeões (2019), além de se estabelecer como o grande marco e ícone da equipe Albiceleste.