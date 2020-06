Lisboa, a grande favorita para sediar a final da Champions League

Nos últimos dias, muitos rumores estão surgindo sobre o local que sediará a final da Liga dos Campeões, mas a verdade é que ainda não há nada oficial.

Apenas alguns dias atrás, o portal 'Bild' publicou que a UEFA já decidiu que a partida que decidirá o campeão europeu será disputada em Lisboa, em vez de Istambul.

E é que, embora a UEFA ainda não tenha anunciado a decisão oficial, a cidade portuguesa está soando bastante nas últimas horas para se tornar o grande palco da final a oito das Champions, acima de Madri, que teve suas chances reduzidas devido à pandemia de coronavírus.

O organismo europeu está finalizando um mini-torneio a partida única com as oito equipes finalistas e cuja final será disputada no domingo, 23 de agosto, previsivelmente, no estádio Da Luz. O Alvalade seria a outra sede.