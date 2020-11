'Loucura' de Lisca no América-MG rende Copa do Brasil

O América-MG está nas quartas de final da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. Além de eliminar o Corinthians, a vitória garante uma premiação milionário ao clube, quase um terço do que era previsto para as receitas de 2020. Enquanto isso, o time faz uma ótima campanha na Série B do Brasileirão e é um dos favoritos ao acesso à primeira divisão. E tudo isso passa muito pela ‘loucura’ de Lisca, que recusou propostas de times tradicionais para apostar no trabalho que estava sendo feito.

Apesar de algumas boas passagens por clubes espalhados pelo Brasil, Lisca era um treinador constantemente chamado para apagar incêndios, geralmente em times que brigavam contra o rebaixamento. Para 2020, o técnico ganhou uma oportunidade no América-MG desde o início da temporada, com um objetivo bem claro - o acesso à primeira divisão do Brasileirão - e um planejamento traçado para isso.

Então, ao longo da temporada, o Coelho se tornou um dos destaques da Série B e mostrou que subir de divisão era algo palpável. Com isso, Lisca também se valorizou e foi lembrado por clubes tradicionais do futebol brasileiro, mas ainda com a missão de apagar um incêndio que já estava em andamento.

Um desses clubes foi o Cruzeiro, que luta para não cair para a terceira divisão nacional. Segundo o GE, Botafogo e Coritiba, ameaçados por um novo rebaixamento para a Série B, ainda tentaram seduzir o treinador, mas também oviram um 'não'.

Mas apesar das propostas mais vantajosas financeiramente ou da possiblidade de defender clubes de maior prestígio nacional, Lisca recusou as ofertas para dar continuidade a seu trabalho no América-MG.

"É um gigante do futebol, um sonho de todo treinador. E continua esse sonho, de trabalhar nos grandes. E o Cruzeiro é um desses clubes. Mas tudo tem seu momento, as circunstâncias. Estar no momento certo, na hora certa. Tenho um compromisso forte com o América, com o presidente Salum, um cara que me deu um espaço bem legal, tenho um respeito muito grande”, destacou o treinador à ESPN sobre recusar a oferta do Cruzeiro.

Muitos podem dizer que recusar uma propostas de Cruzeiro ou Botafogo é loucura, mas Lisca está acostumado com este título. Agora, a aposta parece cada vez mais certa.

Na Copa do Brasil, eliminou o Corinthians para garantir uma classificação inédita na história do clube rumo às quartas de final do torneio. Com a vaga garantida, o clube já arrecadou R$ 10,6 milhões apenas com as premiações na competição, o que representa 28% das receitas previstas pelo clube no orçamento para 2020, que era de R$ 37 milhões.

Além disso, alguns jogadores do elenco também saem valorizados com a campanha do Coelho, como o centroavante Rodolfo, um dos artilheiros do Brasil no ano, o camisa 10 Ademir, que fez boas partidas contra o Corinthians, e o zagueiro Messias, grande destaque defensivo da equipe.

Para coroar a campanha, o América-MG ainda tem grandes chances de garantir o acesso à Série A do Brasileirão e, quem sabe, buscar mais uma heróica classificação na Copa do Brasil. Coisas que só um ‘louco’ poderia imaginar.