Lisca faz apelo contra jogos de Copa do Brasil em meio aos surtos de Covid: “estou perdendo amigos”

Lisca, treinador do América Mineiro, aproveitou a partida desta quarta-feira (3) pelo Campeonato Mineiro para fazer um apelo contra a sequência do futebol brasileiro em meio ao novo surto de Covid-19 que afeta o país.

Antes do confronto contra o Athletic, válido pela segunda rodada do estadual, o treinador contestou a decisão de manter jogos da primeira rodada da Copa do Brasil. O apelo vem no dia que registrou o recorde de mortes no país desde o início da pandemia, com 1840 vítimas em 24 horas.

“É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje com jogos do dia 10 a 17. 80 clubes levando delegações de um lado para o outro do país. O nosso país parou, gente, não tem lugar nos hospitais. Eu tô perdendo amigos, amigos treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de segurar a vida”, disse Lisca às câmeras.

Lisca fez um forte desabafo antes do jogo do América sobre a questão da COVID. “Eu tô perdendo amigos treinadores, eu tô perdendo amigos, o Brasil parou, estamos apavorados". pic.twitter.com/GY9LPXETd7

O treinador do Coelho aproveitou para citar o presidente da CBF Rogério Caboclo, o treinador da seleção Tite e outros membros. “Presidente Caboclo, pelo amor de Deus. Juninho Paulista, Tite, Cléber Xavier, autoridades. Nós estamos apavorados, pelo amor de Deus”, completou.

Nesta quarta, o América-MG confirmou que três de seus atletas estão afastados devido ao Covid-19. Kawe, Marcelo Toscano e João Gabriel se juntam a Juninho, Joseph e Lohan, que também contraíram o vírus e seguem fora de ação.

O América-MG estreia pela Copa do Brasil no próximo dia 18 de março, quando viaja até Campina Grande, na Paraíba, para encarar o Treze, já na primeira rodada da competição. Vice da Série B do Brasileirão, o time mineiro disputará a primeira divisão na temporada 2021.