Liverpool ainda deve pagar 14 milhões por Diogo Jota

Depois de jogar três temporadas em alto nível nos Wolves, o Liverpool garantiu os serviços de Diogo Jota no último mercado da bola do verão.

Os 'reds' entraram em acordo em troca de 45 milhões de euros, mas, devido à pandemia de coronavírus, foi acertado que o valor seria pago em prestações.

Como informa o portal 'The Telegraph', o Liverpool deverá realizar no próximo verão um pagamento de 14 milhões como parte da transferência do português.

O luso já participou de 20 partidas até o momento e, como mostram os números do BeSoccer Pro, marcou nove gols e uma assistência.