Liverpool aparece na briga por Fabián com 80 milhões de euros

Que Fabián é um dos jogadores mais desejados do mercado não é segredo. Depois de destacar o interesse do Real Madrid e Barcelona, ​​o campeão europeu Liverpool também se juntou. E nada mais e nada menos do que com 80 milhões de euros.

É a oferta que, de acordo com o 'Express', os 'reds' têm em mente obter seus serviços. Essa pressa deve-se ao desejo expresso de Jürgen Klopp. O treinador deixou claro que deseja que o clube o marque como um objetivo prioritário em sua agenda.

O ponto de partida para contratar não é desorientado. Tendo em conta que seu valor de mercado é de 87,3 milhões, os ingleses estão próximos da cifra. Resta ver o que o Napoli quer. Com contrato até 2023 para sua estrela, ele tem a faca e o queijo na mão.

Mas por que tanto interesse por parte de Liverpool - e Barça e Real, a propósito -? Seus úmeros explicam isso. Na última temporada, ele marcou sete gols e deu cinco assistências em 40 jogos; no atual, ele acumulou três gols e duas assistências em 32 jogos.

Uma das chaves que pode abrir e tornar essa transferência mais barata é o que seu agente disse recentemente. Este abriu a proibição de negociar com outros grandes clubes, enquanto se estagnava sua renovação. De fato, ele revelou que realmente existem entidades muito importantes interessadas em contratar o jogador e que as ofertas já chegaram.

Isso deixa Fabián com esse cenário em cima da mesa: por um lado, renovando com Napoli, onde ele está estabelecido e tem um futuro garantido; por outro, protagonizar uma das maiores transferências do mercado de verão para chegar ao Liverpool, Barça ou Real Madrid.