Milenkovic aparece no radar 'red'

Há varios meses, o nome do zagueiro Nikola Milenkovic vem aparecendo com força para a próxima temporada 2021-22 em uma das grandes equipes do futebol europeu.

Sua boa fase na Fiorentina despertou o interesse de clubes como Inter de Milão, Juventus e o Manchester United. Como se fosse pouco, agora outro gigante da Europa também se unirá nessa disputa.

De acordo com o que foi publicado no último dia 15/03 pelo 'La Gazzetta dello Sport', o Liverpool de Jürgen Klopp estaria mais do que interessado em contratar os serviços do jogador para reforçar uma zaga que sofreu muito nessa temporada com as lesões.

O meio conta que a equipe de Merseyside está disposta a colocar muito dinheiro na mesa por Milenkovic e sua transferência no mercado de inverno pode rondar os 35 milhões de euros, um número mais do que aceitável.

Até o momento, o jogador de 23 anos disputou um total de 166 encontros com a Fiorentina, clube ao qual chegou em 2017 vindo do Partizan de Belgrado. Nesse tempo, o zagueiro marcou 11 gols e deu uma assistência.