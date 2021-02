Liverpool aproveita erros do RB Leipzig e espanta má fase

O Liverpool entrou em campo com a missão de tentar reverter a má fase que vem vivendo na Premier League, acumulando derrotas consecutivas e contando com um Jürgen Klopp que já declarou abertamente que desistiu de brigar pelo título do campeonato inglês.

Já o RB Leipzig, vem de uma boa fase na Bundesliga, acumulando três vitórias seguidas e aparecendo na vice-liderança atrás de um Bayern de Munique que não quer se contentar com algo que não seja mais um título.

Os primeiros 45 minutos da partida foram de total domínio do Liverpool, mas longe de ser um jogo atraente. Como Dani Olmo cabeceou uma bela bola na trave já aos 4 minutos de jogo, o que se esperava era alta intensidade, mas poucas coisa interessante aconteceu no decorrer do 1º tempo. Olmo havia aparecido de peixinho na marca do pênalti após cruzamento de Angeliño, mas a bola infelizmente carimbou a trave.

A equipe inglesa pressionava e, aos 14 minutos, Gulacsi precisou aparecer para deixar o placar a 0: Salah recebeu uma enfiada na cara do gol, tentou tirar do goleiro, mas a bola bateu no ombro de Gulacsi e evitou o 1 a 0. Na sobra, Firmino jogou na rede pelo lado de fora.

Os 'reds' continuavam pressionando um Leipzig que não conseguiu identificar os melhores meios de atacar e acabaram tendo um gol anulado em uma ação polêmica. Mané chegou na área, teve duas bombas bloqueadas e conseguiu desviar em linha de fundo para o meio da pequena área, onde Firmino fez gol de cabeça, mas o lance foi anulado porque a bola havia saído por completo na linha de fundo. Porém, não ficou tão claro que a bola havia saído.

Com isso, o 1º tempo chegou ao fim e foi seguido por um 2º tempo que parecia um outro jogo. Já nos primeiros minutos, Alisson precisou fazer um milagre: Nkunku foi acionado por Olmo na frente, invadiu a área, tentou tirar de Alisson por cima e o goleiro espalmou em uma linda defesa.

E o ritmo ficou ainda mais alto quando os 'reds' abriram o placar pouco tempo depois graças a um erro de Sabitzer. O egípcio aproveitou erro de passe do jogador do Leipzig em seu campo, pegou a bola, invadiu a área e chutou forte no canto. Um erro que Salah não perdoa.

A equipe alemã aumentou o ritmo e saiu em busca do empate, mas foi logo neutralizada pelo segundo gol 'red' por conta de erro da equipe. Mané recebeu uma longa enfiada, Mukiele errou o tempo da bole e deixou o jogador na cara do gol para chutar no canto e fazer mais um.

O Leipzig pecava na falta de mira nos chutes da intermediária e via o Liverpool roçando o terceiro gol. A melhor chance da equipe alemã foi precisamente o último do jogo: Hee-Chan recebeu na área, tocou cruzado para tirar de Alisson e a bola tirou tinta da trave.

Não foi mesmo a noite de um Leipzig que acabou sendo punido por erros em um jogo de Champions League onde o Liverpool conseguiu vencer para espantar o fantasma da má fase que assombra o time no campeonato inglês.