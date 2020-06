Zaniolo também desperta o interesse do Liverpool

'Tuttosport' surpreendeu com informações sobre Nicolò Zaniolo. O jogador da Roma, que desperta interesse de metade da Itália, também tem grandes admiradores na Premier League.

O jornal aponta o Liverpool como uma das equipes que observam atentamente o jogador italiano. Aos 20 anos, ele se destacou na última temporada e elevou o nível na campanha atual.

Recentemente, o técnico Jürgen Klopp afirmou que o mercado do futebol seria reaberto sem contratações milionárias devido à crise da Covid-19. No entanto, as informações da mídia italiana revelam o interesse dos ingleses em investir no valorizado meia.

Zaniolo disputou 24 partidas pela Roma nesta temporada, com seis gols e três assistências. O jogador é avaliado em cerca de 60 milhões de euros.