Liverpool não comemora título inglês há 30 anos

Se o Manchester City perder para o Chelsea ou empatar no Stamford Birdge nesta quinta-feira, o Liverpool não precisará esperar mais para comemorar o título da Premier League. Se vencer, haverá uma 'final' na semana que vem.

A 32ª rodada coloca frente a frente o time de Pep Guardiola e a equipe de Jürgen Klopp no Etihad Stadium, partida marcada para a quinta-feira (02). Por mais que a diferença de 23 pontos torne o título praticamente garantido aos 'reds', será uma ocasião especial.

O jogo poderá ser o símbolo do fim de uma longa seca para o Liverpool, um dos clubes mais tradicionais do país que deu origem ao futebol, mas que não conquista o título nacional desde a temporada 1989/90.

No vídeo, apresentamos imagens de 30 anos atrás, cenas da última vez em que o time do Anfield comemorou a conquista do campeonato inglês.