Liverpool condenou o racismo com essa incrível imagem

A união faz a força. Essa é a mensagem com a qual Trent Alexander-Arnold, jogador do Liverpool, postou a impressionante foto nas redes sociais.

No centro do campo, todos os jogadores de futebol da equipe 'red'. Cada um deles de frente para a câmera, com um joelho no chão.

É a maneira dele de prestar homenagem a George Floyd. Sua morte, nas mãos de um policial, chocou o mundo e despertou protestos em vários países.

Cansada do racismo, a sociedade pede que essas mortes sem sentido terminem e que a paz reine. A cor da pele não importa.

Jogadores como Jadon Sancho e Thuram resolveram dedicar seus gols desse fim de semana também a George Floyd.