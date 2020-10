Liverpool confirma: Van Dijk será operado do joelho

A preocupação com a condição física de Virgil van Dijk é grande no Liverpool. O zagueiro central holandês vai ser operado para tratar a lesão sofrida no joelho após o choque com Pickford.

Alguns meios de comunicação britânicos anunciaram que o defensor perderá praticamente toda a temporada devido a um ligamento rompido, uma questão que o Liverpool não quis confirmar.

"O zagueiro lesionou os ligamentos do joelho. Uma nova avaliação da lesão revelou que será necessária uma cirurgia", disse o comunicado do Liverpool sobre Van Dijk.

O Liverpool não quis dar uma estimativa de tempo, mas, se as piores previsões se confirmarem, ele pode ficar de sete a oito meses afastado.

Depois da operação, sem data, "Van Dijk vai iniciar um programa de reabilitação com a equipe médica do clube para que alcance a sua forma física máxima o mais rapidamente possível".