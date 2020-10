Liverpool continua suspirando por Adama Traoré

Um dos jogadores do momento é Adama Traoré. O atacante, que joga pelos Wolves, é uma monstruosidade física e metade da Europa anseia por seus serviços.

O internacional pela Espanha, que tem sido visto em bom nível nos últimos jogos pela 'La Roja', sabe que uma equipe tão poderosa como o Liverpool está seguindo os seus passos.

Os 'reds' tentaram contratá-lo no último verão, mas finalmente conseguiram o talentoso Diogo Jota. Para isso, a entidade pagou cerca de 50 milhões de euros pela transferência.

Klopp quer mais e pede um esforço por Adama para a próxima temporada, como aponta 'Daily Star'. O técnico alemão sabe que não será fácil contratá-lo porque o jogador está aumentando seu preço com suas grandes atuações.

O alemão conhece as virtudes do catalão. Além de ser um 'monstro' no nível físico, o jogador tem uma velocidade brutal que lhe permite vencer com facilidade os adversários.